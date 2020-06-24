Катаклизм застал жителей врасплох. В Мексике устраняют последствия мощного землетрясения

Источник материала: СТВ

Новости Мексики. На юге Мексики устраняют последствия мощного землетрясения. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 6 человек, ещё, как минимум, 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака, где находился эпицентр природного катаклизма. Подземные толчки магнитудой 7, 5 накануне ощутили жители 11 штатов.





Стихийное бедствие повредило полтысячи строений и 15 медицинских центров. На нескольких участках федеральных и региональных автомагистралей сошли оползни. Катаклизм застал жителей врасплох. Из нескольких больниц пришлось эвакуировать пациентов и персонал. Губернатор штата обратился к властям с просьбой объявить в регионе режим ЧП.