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Азербайджанская нефть прибудет в Беларусь до конца месяца
Источник материала: ОНТ
Беларусь ожидает новую партию азербайджанкой нефти до конца этого месяца.
Поставки налажены через турецкий и грузинский порты. И затем из Одессы по трубопроводу сырьё поступает прямо на завод в Мозыре. Это будет пятая партия от кампании СОКАР. Объём - до 90 тысяч тонн.
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Беларусь ожидает новую партию азербайджанкой нефти до конца этого месяца. Поставки налажены через турецкий и грузинский порты. И затем из Одессы по трубопроводу...
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