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Азербайджанская нефть прибудет в Беларусь до конца месяца

24.06.2020 11:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Азербайджанская нефть прибудет в Беларусь до конца месяца

Беларусь ожидает новую партию азербайджанкой нефти до конца этого месяца.

Поставки налажены через турецкий и грузинский порты. И затем из Одессы по трубопроводу сырьё поступает прямо на завод в Мозыре. Это будет пятая партия от кампании СОКАР. Объём -  до 90 тысяч тонн. 

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Беларусь ожидает новую партию азербайджанкой нефти до конца этого месяца. Поставки налажены через турецкий и грузинский порты. И затем из Одессы по трубопроводу...
 
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