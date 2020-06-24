Азербайджанская нефть прибудет в Беларусь до конца месяца

Источник материала: ОНТ

Беларусь ожидает новую партию азербайджанкой нефти до конца этого месяца.

Поставки налажены через турецкий и грузинский порты. И затем из Одессы по трубопроводу сырьё поступает прямо на завод в Мозыре. Это будет пятая партия от кампании СОКАР. Объём - до 90 тысяч тонн.

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