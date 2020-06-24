Пройдет ли стоматит сам или надо лечить? Разбираемся со стоматологом

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Стоматит — стоматологическое заболевание полости рта с проявлением зуда, отека, покраснения, а часто и c болевым дискомфортом. Нужно ли (и в каких случаях) его лечить? На популярные вопросы о стоматите отвечает врач-стоматолог Юлия Еленская.



Юлия Еленскаяврач- стоматолог высшей категории, кандидат медицинских наук врач-высшей категории, кандидат медицинских наук

Что такое стоматит?

Стоматит — воспаление слизистой оболочки рта. Он появляется внутри ротовой полости и может находиться на языке, щеке, губах или деснах. Бывает несколько видов стоматита: травматический (он может возникнуть, например, из-за прикусывания языка, щеки, травмирования зубной щеткой, косточкой от рыбы, от ожога), вирусный (герпетический), грибковый, аллергический (реакция на зубные протезы, прием медикаментов).

Как визуально определить стоматит?

Первым симптомом может быть отек мягких тканей в ротовой полости, а также покраснение. Стоматит проявляется как только покраснением, так и язвами (афтами), которые могут быть покрыты налетом. Язва бывает одна или несколько, они могут быть как безболезненными, так и вызывать чувство дискомфорта, когда человеку неудобно есть, пить, чистить зубы. Кроме того, стоматит может сопровождаться и другими симптомами — температурой, неприятным запахом изо рта, увеличением лимфоузлов.

Съел что-то с грядки — появилось покраснение. Это стоматит?

Попадание инфекции с немытыми продуктами на слизистую действительно может вызывать стоматит. Он может быть бактериальный или вирусный, в зависимости от того, какие микробы вместе с ягодой или овощем человек съел. Зачастую в такой ситуации появляется герпетический стоматит, который наиболее распространен в летний сезон. Как правило, он проходит самостоятельно через 7−14 дней. Если заживление не происходит, следует обратиться к стоматологу.

Чтобы не травмировать полость рта при стоматите, нужно постараться исключить из рациона горячее, острое, кислое, соленое, перейти на мягкую пищу. Даже если есть болезненные ощущения, надо продолжать чистить зубы, но более мягкой щеткой, чтобы не присоединилась дополнительная инфекция.



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В каких случаях стоматит сам не пройдет?

Безболезненный стоматит в виде язв во рту, который не проходит длительное время (больше 2−3 недель), должен вызвать настороженность: иногда он может быть признаком онкологических заболеваний, реже, но может быть проявлением сифилиса или туберкулеза.

Если язвы на слизистой доставляют сильный дискомфорт, у человека поднимается температура и в течение 3−4 дней нет улучшений, то следует обратиться к стоматологу для уточнения диагноза и назначения лечения. Обычно оно медикаментозное, с возможной комбинацией лекарственных препаратов, мазей, полоскания.

Как защититься от стоматита?

Во-первых, мыть руки и все летние ягоды, фрукты, овощи. А во-вторых, соблюдать элементарные правила безопасности: аккуратно пользоваться зубной щеткой и по возможности вместо деревянных зубочисток (из-за них можно поранить слизистую оболочку рта) использовать зубную нить. Также не пытайтесь достать посторонними предметами застрявшую между зубами пищу.

Обязательно нужно следить за полостью рта и вовремя снимать зубной камень: он может травмировать слизистую и приводить к воспалению языка. И, наконец, не забывайте ежедневно чистить зубы.

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