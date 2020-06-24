Госдеп США призвал власти Беларуси соблюдать права человека и провести свободные и честные выборы

Источник материала: Tut.by

Внешнеполитическое ведомство США выпустило заявление по ситуации в Беларуси в преддверии президентских выборов. Текст письма был направлен и в редакцию «Радыё Свабода» .



Фото: Reuters

В письме Госдеп призывает власти Беларуси уважать права человека и демократические нормы и исполнять обязательства государства как участника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Среди этих обязательств, которые взяла на себя Беларусь, в том числе и обеспечение свободных и честных выборов.

«Свободные и справедливые выборы — это нечто большее, чем события, происходящие в сам день голосования. Мы призываем власти Беларуси обеспечить равные условия для всех, кто желает принять участие в выборах, в том числе регистрацию кандидатов, доступ к СМИ и другие аспекты кампании. Уважение к фундаментальным свободам, в том числе свободе мирных собраний, свободе слова и свободе ассоциаций, будет иметь решающее значение для укрепления взаимоотношений между США и Беларусью», — говорится в заявлении Госдепартамента.

За несколько часов до этого официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз на дополнительной встрече по человеческому измерению ОБСЕ заявил , что Беларусь занимает ответственную позицию в выполнении обязательств в рамках ОБСЕ по свободе выражения, свободе СМИ, доступу к информации, а также обеспечивает надлежащие условия для профессиональной деятельности журналистов.

Напомним, ранее об обеспокоенности ситуацией в Беларуси в преддверии выборов и задержанием Виктора Бабарико, ТАСС сообщил неназванный чиновник Госдепа.

С подобными заявлениями также выступил Евросоюз , посольства США и Великобритании , МИД Германии , МИД Франции и европейские парламентарии .

18−20 июня в Минске и многих городах Беларуси прошли акции солидарности с задержанными на пикетах по сбору подписей и участниками выборов. Некоторые из акций заканчивались брутальными задержаниями — с улиц забирали и участников акций, и прохожих, и журналистов. Некоторые были отпущены без составления протоколов, над остальными прошли суды.