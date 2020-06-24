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Исследователи рассказали, что скрывает обратная сторона Луны

24.06.2020 11:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исследователи рассказали, что скрывает обратная сторона Луны

Чем отличаются видимая и обратная стороны Луны, рассказали планетологи, пишет ТАСС.

Результаты их работы опубликованы в научном журнале Nature Geoscience. По словам экспертов, различия могут быть связаны с неоднородным распределением радиоактивных элементов по мантии.

Ученые добавили, что видимая сторона спутника Земли относительно плоская, а вот обратная покрыта многочисленными холмами, кратерами и расселинами.

Замеры силы притяжения Луны показали, что видимая половина тяжелее невидимой, где кратеры значительно более глубокие, при этом лунная кора более тонкая.

Эксперты попытались выяснить, как была устроена мантия Луны сразу после ее появления.

Они полагают, что следы первых стадий формирования спутника Земли можно найти в особых породах на ее поверхности. Их назвали KREEP. В этих минералах много калия, фосфора и редкоземельных элементов. Их доставили на нашу планету для исследования экспедиции программы Apollo.

Главная необычная особенность KREEP состоит в том, что в них почти в 700 раз больше урана и тория, чем в примитивных астероидах-хондритах, состоящих из первичной материи Солнечной системы. В связи с этим геологи посчитали, что радиоактивные вещества и вырабатываемое ими тепло сильно повлияли на формирование Луны. В ходе опытов исследователи, учитывая то, что на видимой стороне Луны этих пород намного больше, сделали вывод, что она застыла позже, чем противоположное полушарие Луны, поэтому они так сильно отличаются.

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Чем отличаются видимая и обратная стороны Луны, рассказали планетологи, пишет ТАСС. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Nature Geoscience. По словам...
 
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