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В Стамбуле во время бури над поверхностью воды образовался торнадо

24.06.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В турецком Стамбуле в результате наводнения погиб, как минимум, один человек, ещё 8 пострадали, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле во время бури над поверхностью воды образовался торнадо

Сильные дожди, которые обрушились на город накануне, затопили несколько районов. Пешеходы вынуждены пробираться по улице чуть ли не вплавь. Стихия подтопила подвальные этажи зданий, а шквалистый ветер повалил десятки деревьев, повредил автомобили и несколько зданий.

В Стамбуле во время бури над поверхностью воды образовался торнадо

В западной части города во время бури над поверхностью воды образовался торнадо. Смерч медленно двигался вдоль берега, но до суши добраться не смог.

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Новости Турции. В турецком Стамбуле в результате наводнения погиб, как минимум, один человек, ещё 8 пострадали, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24...
 
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