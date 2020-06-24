В Стамбуле во время бури над поверхностью воды образовался торнадо

Источник материала: СТВ

Новости Турции. В турецком Стамбуле в результате наводнения погиб, как минимум, один человек, ещё 8 пострадали, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Сильные дожди, которые обрушились на город накануне, затопили несколько районов. Пешеходы вынуждены пробираться по улице чуть ли не вплавь. Стихия подтопила подвальные этажи зданий, а шквалистый ветер повалил десятки деревьев, повредил автомобили и несколько зданий.





В западной части города во время бури над поверхностью воды образовался торнадо. Смерч медленно двигался вдоль берега, но до суши добраться не смог.