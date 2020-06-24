Франция призывает Беларусь обеспечить уважение свободы выражения мнений и проведения демонстраций

Источник материала: Tut.by

Франция призывает Беларусь соблюдать свои обязательства и обеспечить уважение свободы выражения мнений и проведения демонстраций. С таким заявлением выступило посольство Франции в Беларуси .



Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Заключение под стражу двух кандидатов на предстоящих президентских выборах в Беларуси и аресты граждан и журналистов в ходе недавних манифестаций в их поддержку противоречат международным обязательствам Беларуси, являющейся членом ОБСЕ, — говорится в заявлении.