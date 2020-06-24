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Франция призывает Беларусь обеспечить уважение свободы выражения мнений и проведения демонстраций
Источник материала: Tut.by
Франция призывает Беларусь соблюдать свои обязательства и обеспечить уважение свободы выражения мнений и проведения демонстраций. С таким заявлением выступило
— Заключение под стражу двух кандидатов на предстоящих президентских выборах в Беларуси и аресты граждан и журналистов в ходе недавних манифестаций в их поддержку противоречат международным обязательствам Беларуси, являющейся членом ОБСЕ, — говорится в заявлении.
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Посольство Франции в Беларуси заявило, что заключение под стражу двух кандидатов на предстоящих президентских выборах противоречат международным обязательствам...
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