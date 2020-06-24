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Никогда не просите этого парня поправить ваше фото, иначе смеяться будут все (часть 2)
Источник материала: Tut.by
Мастер графического редактора из США Джеймс Фридман принимает заказы от своих подписчиков и абсолютно бесплатно обрабатывает и изменяет их фотографии. Есть только одно маленькое «но» — если просьбу человека можно понять двояко, то Джеймс так и сделает. За это мужчину любят в Сети и отправляют ему снимки несмотря ни на что. Мы уже
«Джеймс, можешь сделать так, чтобы я выглядел как плохой парень?»
«Хей, Джеймс, можешь добавить сумку мне в правую руку?»
«Я первый раз пострелял из пистолета, надеюсь, ты можешь сделать из меня что-то вроде агента?»
«Можешь прифотошопить оленя вместо овцы?»
«Уберешь парня сзади?»
«Привет, Джеймс, я не накрасила ногти, можешь это исправить?»
«Мой парень — фанат Мухаммеда Али. Можешь превратить его в боксера?»
«Можешь сделать так, чтобы моя сестра не показывала средний палец на руке?»
«Можешь убрать парня, который сзади поливает растения?»
«Есть возможность убрать пиццы сзади, чтобы фотография выглядела лучше?»
«Как насчет того, чтобы поднять настроение докторам и медсестрам?»
«Джеймс, можешь, пожалуйста, убрать с фона мою подругу?»
«Хей, Джеймс, можешь убрать лампу?»
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Мастер графического редактора из США Джеймс Фридман принимает заказы от своих подписчиков и абсолютно бесплатно обрабатывает и изменяет их фотографии.
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