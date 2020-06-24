Египет намерен отменить плату за получение визы

Источник материала: СТВ

Новости Египта. Египет планирует отменить плату за получение визы до конца октября. Такое решение власти страны приняли для того, чтобы путешественники всё же приезжали отдыхать на курорты Красного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит каждому гостю сэкономить 25 долларов. Напомним, Египет ждет иностранных туристов уже с 1 июля. 260 гостиниц получили сертификат гигиенической безопасности, который подтверждает соблюдение противовирусных мер. Отели смогут работать только с загрузкой в 50 %, и в них обязательно должен быть врач.





А вот рестораны, кафе, спортивные клубы в стране возобновят работу уже с 27 июня. Количество посетителей ограничат и всех обяжут носить маски. Откроются для ежедневных молитв и мечети.