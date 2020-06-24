Представлен новый кроссовер Opel Mokka

Источник материала: Tut.by

Знакомьтесь, это кроссовер Opel Mokka второго по счету поколения, который сегодня был рассекречен после долгой череды тизеров и фотографий закамуфлированных прототипов . Дебютировала новинка в электрической версии Mokka-e.





Новый кроссовер разработан под контролем французского концерна PSA, которому и принадлежит Opel. В техническом плане Mokka теперь широко унифицирована с Peugeot 2008 и новой Corsa — создан «паркетник» на основе компактной модульной платформы CMP, а свои у Opel, по сути, только кузов и интерьер. Весит новая Mokka на 120 кг меньше предшественника, а жесткость кузова у электрической версии увеличена на 30%.





Вопреки тенденциям, со сменой поколений Mokka не укрупнилась в габаритах — при длине 4,15 м новинка на 12,5 см короче прежнего кроссовера. Прибавка к колесной базе (2557 мм) совсем мизерная — 2 мм. Из прочих особенностей новой Mokka — укороченные свесы кузова (на 61 мм спереди и 66 мм сзади), тонкие и вытянутые светодиодные модули задних фонарей, а также новые 18-дюймовые колесные диски. А еще это первая модель Opel с новым оформлением передней части (так называемый Vizor ), которое примерят будущие модели немецкой марки.





Салон рассчитан на посадку пятерых человек, объем багажника — 350 л. Новая концепция передней панели Pure Panel — с парой развернутых к водителю широкоформатных дисплеев (12-дюймовый для приборов, второй, диагональю 7 или 10 дюймов — для медиасистемы) и со смещенными на задний план вентиляционными дефлекторами. Топовые версии Mokka получат сиденья с перфорированной кожаной обивкой и функцией массажа (для водителя).





В списке доступных для Mokka ассистирующих систем — адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, активная система контроля полосы движения и камера заднего вида с панорамным обзором на 180 градусов.





Электродвигатель на Mokka-e развивает 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента, а батареи емкостью 50 кВтч должно хватить на 322 км пробега по циклу WLTP. На выбор — три ездовых режима (Normal, Eco и Sport), но максимальная скорость в любом случае ограничена на отметке 150 км/ч. Подзаряжать батарею можно как от бытовой розетки, так и от «быстрого» терминала мощностью 100 кВт (до 80% за 30 минут).





В Европе прием заказов на Mokka-e начнется в конце лета, но первые покупатели получат машины в начале следующего года. Бензиновые и дизельные модификации Mokka будут рассекречены позже.