Герои зелёных полей

Источник материала: Кобринский вестник

– Мы всегда стараемся отметить лучших во время разных сезонных работ. Сев, заготовка кормов, жатва, работа животноводов никогда не остаются без внимания, – отметил председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Лазарчук, который поспешил поздравить лучших работников, занятых на заготовке кормов. Благодарственные письма областного и районного уровней на этот раз получили пятеро тружеников.

Водитель Виталий Салей из ОАО «Радонежское» в момент нашего визита был на мехдворе – готовился к выезду в поле на своём «МАЗе». На тот момент он перевёз около полутора тысяч тонн зелёной массы. В сельское хозяйство Виталий попал после получения профессии водителя в Малорите и службы в армии, и вот уже почти 30 лет работает в этой сфере. Работал в разных хозяйствах. Сейчас занят на отвозке кормов, потом будет задействован в уборочной кампании.

Врученное Василием Лазарчуком Благодарственное письмо управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома и Кобринского райкома профсоюза работников АПК для Виталия Ивановича – первая награда. Уверены, что она придаст ему стимул к новым достижениям.

Механизатора КУП «Кобринхимсервис» Александра Крицкого мы встретили в угодьях ОАО «Новосёлковский». «Кобринхимсервис» оказывает услуги по выполнению сельскохозяйственных работ хозяйствам района. Александр Николаевич работал на ворошении. Благодарственное письмо от Брестского областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома и Брестского обкома профсоюза работников АПК для него это также первая награда, но, надеемся, не последняя, ведь он может работать на любой технике. За более чем двадцать лет изучил все особенности работы в поле.

А вот Сергей Клец из ОАО «Стригово» в сельском хозяйстве всего 4 года. Во время нашего визита работал на кошении клевера. Трава в этом году выросла очень хорошая, что радует механизатора.

После окончания Пружанского государственного аграрно-технического колледжа Сергей Олегович попал в ОАО «Покровский». Проработал там год в качестве заведующего мастерскими. Однако, как заметил, работа в поле больше по душе. Семьёй пока не обзавёлся, но свой дом уже построил. Молодому человеку было вручено Благодарственное письмо районного уровня.

Дмитрий Минчук в ГСХУ «Кобринская сортоиспытательная станция» трудится два месяца. За добросовестную работу получил Благодарственное письмо областного уровня. Механизатор работает на сенокошении. Руководство хозяйства молодого работника хвалит, весь сенокос отдали в его руки.

Владимир Снитко из ОАО «Батчи» на момент визита находился на мехдворе – на ремонте техники.

Помимо заготовки кормов, механизатор занимается подготовкой почвы к севу, а в период жатвы трудится на комбайне.

Каждый из героев услышал много тёплых слов и пожеланий, денежная премия, которая прилагалась к наградам, – хорошая прибавка к зарплате.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото автора.