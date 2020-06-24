Наводнение в Сербии: введен режим чрезвычайного положения

Источник материала: ОНТ

Режим чрезвычайного положения ввела Сербия, где сейчас сильное наводнение. Без вести пропали два человека.

Стихию вызвали проливные дожди, за несколько дней выпала месячная норма осадков. Больше всего пострадали муниципалитеты на западе страны. Реки вышли из берегов: разрушены мосты, затоплены несколько сотен домов, уничтожены посевы, целые посёлки остались без электричества. К борьбе со стихией подключились военные, они укрепляют берега мешками с песком. Из некоторых населённых пунктов эвакуируют жителей.





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