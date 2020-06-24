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Люди по всему миру находят своих двойников благодаря новому челленджу

24.06.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Люди по всему миру находят своих двойников благодаря новому челленджу

В набирающей популярность соцсети TikTok запустили новый челлендж, пишет Twizz.ru. Его запустил тиктокер под ником swole_dds. Челлендж называется find your look alike_ doppelganger (найди своего двойника).

Чтобы стать его участником, пользователи должны опубликовать видео с собой с определенным хештегом и найти того, кто похож на тебя как две капли воды. Затем нужно объединить видео с похожим человеком в одно и выложить на удивление всех пользователей.

В челлендже приняло участие огромное количество людей, и вы только посмотрите, что из этого вышло!

Сам автор, запуская челлендж, признался, что вдохновился теорией о том, что на планете живут как минимум пять очень похожих на нас людей. И если в TikTok – 500 миллионов человек, то, может быть, это позволит отыскать хотя бы одного своего двойника.

Увидев то, как просто найти своего двойника, пользователи пришли в восторг! Все cпешат найти своего двойника и поделиться своими впечатлениями: «Не верила, что это возможно!», «Это просто потрясающе! Неужели люди действительно так похожи», «А мама говорит, что я один такой на свете».

Фото: TikTok



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В набирающей популярность соцсети TikTok запустили новый челлендж, пишет Twizz.ru. Его запустил тиктокер под ником swole_dds. Челлендж называется find your look alike_ doppelganger (найди...
 
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