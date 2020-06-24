Разработчики нового КоАП стремились привести его к формуле идеального закона — эксперт

Источник материала: Вороновская газета





Разработчики новых КоАП и ПИКоАП стремились привести кодексы к формуле идеального закона. Об этом во время очередного заседания проекта БЕЛТА и БИСИ «Экспертная среда» «Административный кодекс. Слушать и слышать людей» заявил первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси кандидат юридических наук, доцент Алексей Башан.

Он пояснил, что имеют в виду юристы, когда говорят об идеальном законе. «Идеальным является тот закон, который человек соблюдает, не зная о его наличии. Это для него естественно в силу образования, воспитания и т.д.», — сказал первый замначальника Академии МВД. Алексей Башан признал, что создать такой закон сложно, но именно к этому стремились разработчики обновленных КоАП и ПИКоАП. Идея состояла в том, чтобы сделать естественным соблюдение норм административного законодательства.





Специалист привел в пример балльную систему штрафов для водителей, которая внедрена за рубежом. Общественное обсуждение показало, что белорусы к ней не готовы, и от идеи отказались. «Невозможно просто скопировать законодательство другой страны и бездумно повторить у себя. Население должно быть готово воспринимать эти правила», — подчеркнул Алексей Башан. Схожее мнение по поводу балльной системы высказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. Возможность ее внедрения обсуждалась и ранее, во время подготовки закона о дорожном движении. «Но обсуждение еще раз подтвердило, что эта система еще до конца не выработана адекватно и не соответствует требованиям, которые перед ней ставятся», — констатировал он.





КоАП и ПИКоАП проводилось по сути дважды: сначала — концептуальных положений кодексов, затем — уже готовых редакций. Так, мнение людей легло в основу разделения правонарушений на административные проступки, значительные и грубые правонарушения, уменьшения или исключения нижней границы для привлечения к ответственности в виде штрафа. Во время обсуждения граждане поднимали вопросы привлечения к ответственности шумных соседей, нарушения правил содержания животных, сохранения воинских захоронений, борьбы с черными копателями. Инициативы по этим и другим темам нашли отражение в обновленных кодексах. Вадим Ипатов отметил масштаб работы, проделанной за шесть месяцев межведомственной экспертной комиссией. Директор центра обратил внимание, что публичное обсуждение новыхи ПИКоАП проводилось по сути дважды: сначала — концептуальных положений кодексов, затем — уже готовых редакций. Так, мнение людей легло в основу разделения правонарушений на административные проступки, значительные и грубые правонарушения, уменьшения или исключения нижней границы для привлечения к ответственности в виде штрафа. Во время обсуждения граждане поднимали вопросы привлечения к ответственности шумных соседей, нарушения правил содержания животных, сохранения воинских захоронений, борьбы с черными копателями. Инициативы по этим и другим темам нашли отражение в обновленных кодексах.