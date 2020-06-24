Хватит про удаленку: hoster.by вводит практику публичных отчетов

Источник материала: Myfin

Фото: hoster.by

«Пока целые индустрии одна за другой присваивают 2020 году титулы «Худшего в истории», мы в hoster.by решили сосредоточиться на хорошем и рассказать, как мы улучшили услуги за первые полгода непростого 2020-го. Теперь мы будем делать открытые отчеты на регулярной основе, чтобы вы точно знали, как именно улучшаются услуги, которыми вы пользуетесь» — сказано на сайте компании.

Приводим полную версию отчета.

Новый уровень безопасности

Усилили все линии обороны от возможных атак и вирусов:

Защита от DDoS и сетевых атак на уровне дата-центра. Теперь даже при активном «нападении» на сайты их не нужно отключать, чтобы изолировать от других проектов на том же сервере.

Новая проактивная система защиты Imunify360 непрерывно работает на уровне нашего серверного оборудования. Сначала она проверяет сайты на наличие вирусов при загрузке на хостинг, а затем еженедельно их сканирует и реагирует на инциденты. Imunify автоматически устраняет последствия без участия человека и сохраняет все отчеты в панели управления хостингом cPanel на случай, если вас заинтересует история своего «киберблагополучия».

Сканер вторжений автоматически заблокирует любые агрессивные запросы — например, подбор паролей к вашему сайту.

И хотя это напрямую не относится к услугам большинства клиентов, хотели рассказать, что уже получили аттестацию для работы с данными ограниченного распространения 3-фл/3-юл. На очереди сертификация по международному стандарту PCI DSS. Это сделает нас одной из нескольких компаний во всей Восточной Европе, способной выстраивать инфраструктуру для работы с данными платежных карт.



Фото: hoster.by

Автоматическое восстановление файлов сайта



Это тоже часть усиления последней линии обороны, но функция настолько классная, что хочется выделить в отдельный пункт. Связка нашей проактивной защиты Imunify и нового инструмента резервного копирования JetBackup позволяет полностью и без участия человека восстановить файлы сайта после вторжений.

Как это работает:

при заражении файла или повреждении директорий быстро блокируется подозрительная активность;

устраняются вирусы и последствия заражения;

поврежденные версии файлов автоматически заменяются на их копии, которые запрашиваются из бэкапа.

Никаких дополнительных настроек не требуется, система по умолчанию работает на тарифах виртуального хостинга. Исключение пока составляют только windows-тарифы.

Резервные копии теперь всегда под рукой

Больше не нужно писать запросы в техподдержку или покупать дополнительный софт, чтобы получить свои резервные копии. Доступ к бэкапам всегда на расстоянии пары кликов в приложении JetBackup все в той же панели управления хостингом.

Это очень быстрый и надежный инструмент с поддержкой «умного» восстановления. Если что-то пойдет не так, вы сможете не просто вернуться к старой версии сайта, а заменить только отдельные поврежденные файлы. На практике это может спасти многие часы работы контент-менеджера или, например, верстальщика (если незадолго до сбоя вы вносили изменения на сайт).

Сотни бесплатных веб-приложений

Мы добавили в панель управления почти 500 новых приложений, доступных через автоустановщик Softaculous. Среди них:

около 80 популярных CMS;

ERP-системы и поддержка пользователей;

электронная коммерция;

управление проектами;

аналитика;

инструменты для управления файлами, базами данных и т.д.

Автоматическое обновление CMS до последней версии

Автообновление позволит всегда использовать самую актуальную версию CMS, без напоминаний и сложных настроек. Это один из важнейших факторов безопасности сайта и устойчивости к взломам и заражениям. Не говоря уже об использовании новых функций выбранной системы управления. Настроить автоматическое обновление можно все через тот же Softaculous.

Самостоятельный перенос и промежуточные версии сайта

Это еще 2 полезные функции, доступные в автоустановщике приложений:

Мы всегда рады перенести ваш сайт на обслуживание в hoster.by своими силами. Но если вы хотите сделать это самостоятельно, то теперь это будет просто. Достаточно выбрать нужную CMS в Softaculous, нажать «Импорт» и заполнить несколько обязательных полей.

Если вы хотите внести ряд обновлений на своем сайте так, чтобы пользователи не заметили технических проблем, сделайте промежуточную версию сайта. Вносите изменения, тестируйте, доводите до совершенства. Затем просто перенесите изменения на боевой сайт в пару кликов.

Фото: hoster.by

Почта без ограничений по количеству ящиков



Мы полностью обновили почтовый сервис и теперь во всех тарифах нет лимитов на количество ящиков. Дисковое пространство хостинга и почты теперь никак не пересекается, что на практике значит существенно больше места и для сайта, и для писем.

Более того, почта работает на отдельном сервере, а размер дискового пространства легко изменяется прямо из личного кабинета, без регистрации в отдельной панели управления.

Новый подход к администрированию веб-серверов

Классическое администрирование серверов по-прежнему работает, и наши технические специалисты будут начеку, если вам потребуется подстраховка на пиковых нагрузках или помощь в решении сложных проблем. Но теперь мы предлагаем и автоматизированное администрирование веб-серверов.

Это наша собственная разработка, которая включает:

удобную панель управления ISPmanager;

интегрированные модули: аналитика, сканер-антивирус, автоматическое восстановление сервера в течение 1 минуты и многие другие полезные функции;

круглосуточный мониторинг и защиту от DDoS;

включенное временем наших технических специалистов и приоритетную обработку обращений.

В рамках услуги можно заказать тариф с сохранением root-доступа к серверу, если у вас есть собственные системные администраторы. Либо можете полностью передать проект под нашу ответственность с получением гарантий доступности сервиса. При этом у вас будет доступ к статистике и аналитике, а также возможность делать простые задачи вроде добавления поддомена или смены пароля самостоятельно.

KVM-доступ и больше контроля над серверами

Управлять выделенными серверами теперь будет так же просто, как если бы он стоял у вас под столом. Установка операционной системы, разнообразные настройки сервера, управление электропитанием — все теперь становится доступным через панель управления. За счет KVM в сочетании с веб-администрированием вы можете получить практически неограниченный контроль над сервером, при этом обеспечить надежность, недостижимую при использовании собственного оборудования.

Дублирование системы подключения LACP

Теперь мы подключаем выделенные и защищенные серверы к двум коммутаторам с независимым выходом в интернет и электропитанием. Да, это в два раза больше оборудования и да, оно того стоит.

Новые продукты для удаленной работы и не только

Тему перехода на удаленку никак не обойти, хоть мы и претендовали своим отчетом на оригинальность. У нас появилось два хороших инструмента:

бесплатная переговорка.бел , которую мы развернули на неиспользуемых мощностях облака. Это наш ответ zoom без ограничений на количество пользователей и со своей собственной службой поддержки в Telegram.

, которую мы развернули на неиспользуемых мощностях облака. Это наш ответ zoom без ограничений на количество пользователей и со своей собственной службой поддержки в Telegram. облачный сервис резервного копирования BaaS , который идеально подходит для хранения резервных копий со всех устройств и серверов в едином месте. Особенность услуги — выгодная тарификация, поскольку оплачивается только тот объем данных, которые вы защищаете, а не все занятое под ваши резервные копии место.

Домены проще найти и сложнее потерять

Мы решили продавать не только те домены, которые есть на нашем сайте, но и рассматривать ваши индивидуальные заявки. Если хочется экзотики, которой нет в Беларуси, это еще не повод связываться с иностранными регистраторами, у которых как правило даже нет русскоязычной поддержки и кабинета пользователя. Напишите нам, мы попробуем что-нибудь для вас сделать.

Кстати, благодаря вашим заявкам недавно на сайте появились домены .design, .best, .news, bingo, .party .toys .love .family, charity. На сегодняшний день мы регистрируем домены в 700 зонах и по-прежнему являемся единственным в Беларуси аккредитованным ICANN регистратором международных доменов.

Также мы добавили еще один инструмент, чтобы снизить количество удаленных доменов .BY и .БЕЛ. Помимо email и смс-уведомлений клиенты hoster.by будут получать напоминания о продлении домена по телефону. К сожалению, многие владельцы имен в белорусской зоне забывают о том, что домены удаляются сразу после окончания оплаченного периода и уходят на благотворительный аукцион. Пользуясь случаем, напоминаем о том, что это не политика hoster.by, а правила работы национальной доменной зоны, утвержденная Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.

Еще одно нововведение в работе доменов .BY и .БЕЛ — это право выкупа имени с аукциона вторым участником торгов, если победитель отказывается от своих обязательств и не оплачивает благотворительный взнос. Ранее невыкупленные домены уходили на следующий этап аукциона, и порой попытки зарегистрировать домен растягивались на несколько месяцев из-за недобросовестных участников. Их, к слову, теперь будут блокировать после повторных нарушений.

И напоследок

У нас в списке нововведений еще осталось расширение применения IPv6, доработка DNS-редактора, дополнительные утилиты, увеличение оперативной памяти на некоторых тарифах хостинга и многое другое. Мы будем регулярно показывать свои технические отчеты, чтобы вы видели, как именно улучшаются услуги, которыми вы пользуетесь.

Сергей Повалишев, генеральный директор hoster.by. Фото: hoster.by

«Главное, что мы должны себе и клиентам на фоне экономических потрясений — это хорошо делать свое дело, — говорит генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Мы точно будем развивать направление быстрых и простых решений для выхода в онлайн, чтобы помочь малому и микробизнесу. Ускорим развитие комплексных решений для цифровизации SMB. И совершенно точно не будем экономить на безопасности, это всегда было главным приоритетом hoster.by».



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