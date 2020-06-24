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В Слуцком районе 39-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя

24.06.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Слуцком районе женщину обвиняют в убийстве сожителя. Завершено расследование уголовного дела.   

По информации Следственного комитета, вечером 8 декабря минувшего года в частном доме в агрогородке Мелешки медиками была констатирована смерть 56-летнего мужчины с признаками криминального характера.   

39-летняя сожительница хозяина дома сообщила, что мужчина пришел домой с ранением. Сведения, полученные в ходе осмотра места происшествия, фиксации объектно-следовой картины и иных первоначальных следственных действий, стали основанием для задержания женщины. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, нигде не работала.  

В ходе расследования задержанная давала противоречивые показания, указывала на то, что мужчина угрожал ей ножом, а она оборонялась.  Эта информация была опровергнута.  

Согласно материалам дела, в ходе распития алкогольных напитков между сожителями случился конфликт. Женщина начала избивать мужчину, наносить ему удары ножом. Потерпевший пытался защищаться, но скончался на месте происшествия.  

Женщина попыталась скрыть следы и улики – спрятала одежду мужчины в диван, а нож в морозильник. Затем она позвонила соседу, который вызвал скорую помощь.  

В Слуцком районе 39-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя
Фото: СК  

По заключению экспертов, женщина на момент совершения преступления сознавала значение своих действий и могла руководить ими.  

Задержанной предъявлено обвинение по статье «Убийство» УК РБ. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.  

В Калинковичах мужчина нанес сожительнице не менее 50 ударов ножом. Она умерла (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Слуцком районе женщину обвиняют в убийстве сожителя. Завершено расследование уголовного дела.    По информации Следственного комитета,...
 
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