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В Слуцком районе 39-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Слуцком районе женщину обвиняют в убийстве сожителя. Завершено расследование уголовного дела.
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39-летняя сожительница хозяина дома сообщила, что мужчина пришел домой с ранением. Сведения, полученные в ходе осмотра места происшествия, фиксации объектно-следовой картины и иных первоначальных следственных действий, стали основанием для задержания женщины. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, нигде не работала.
Согласно материалам дела, в ходе распития алкогольных напитков между сожителями случился конфликт. Женщина начала избивать мужчину, наносить ему удары ножом. Потерпевший пытался защищаться, но скончался на месте происшествия.
Женщина попыталась скрыть следы и улики – спрятала одежду мужчины в диван, а нож в морозильник. Затем она позвонила соседу, который вызвал скорую помощь.
По заключению экспертов, женщина на момент совершения преступления сознавала значение своих действий и могла руководить ими.
Задержанной предъявлено обвинение по статье «Убийство» УК РБ. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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Новости Беларуси. В Слуцком районе женщину обвиняют в убийстве сожителя. Завершено расследование уголовного дела. По информации Следственного комитета,...
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