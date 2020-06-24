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Брестчанин проигнорировал ПДД и внезапно оказался в больнице
24.06.2020 12:47 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Кобрине в ДТП пострадал водитель. Дорожная авария произошла 23 июня около 19:12 часов.
По предварительной информации: 36-летний брестчанин, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по улице Гагарина. На перекрестке улиц Гагарина и Широкой водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Опель Зафира», под управлением 35-летнего кобринчанина, который двигался по улице Широкая. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» с травмами госпитализирован.
Проводится проверка.
Игнорирование Правил дорожного движения и невнимательность водителей нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Особую сосредоточенность необходимо проявлять при проезде перекрёстков, как аварийно-опасных участков дорог. От водителей требуется неукоснительное соблюдение
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В Кобрине в ДТП пострадал водитель. Дорожная авария произошла 23 июня около 19:12 часов. По предварительной информации: 36-летний брестчанин, управляя автомобилем...
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