Брестчанин проигнорировал ПДД и внезапно оказался в больнице

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобрине в ДТП пострадал водитель. Дорожная авария произошла 23 июня около 19:12 часов.





По предварительной информации: 36-летний брестчанин, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по улице Гагарина. На перекрестке улиц Гагарина и Широкой водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Опель Зафира», под управлением 35-летнего кобринчанина, который двигался по улице Широкая. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» с травмами госпитализирован.





Проводится проверка.





Игнорирование Правил дорожного движения и невнимательность водителей нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Особую сосредоточенность необходимо проявлять при проезде перекрёстков, как аварийно-опасных участков дорог. От водителей требуется неукоснительное соблюдение ПДД , осторожность, а также прогнозирование дорожной обстановки.