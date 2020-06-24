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Врач рассказала о смертельной опасности сливочного масла
Источник материала: ОНТ
Трансжиры, которые содержит в себе сливочное масло, могут привести к развитию злокачественных опухолей. Об этом
Специалист настоятельно рекомендует перед покупкой сливочного масла как следует изучить его состав. По словам медика, отдавать предпочтение необходимо продуктам без странного названи. Если же в составе, помимо молока и сыворотки, содержатся какие-то ещё вещества, то его не стоит приобретать.
Наиболее опасные ингредиенты в масле – это растительное молоко и растительные жиры. Дело в том, что из-за них формула продукта превращает в неустойчивую. Из-за этого очень трудно определить срок годности такого вида масла.
Помимо этого, эксперт не рекомендует жарить продукты на сливочном масле. Это может впоследствии стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Фото: Depositphotos.com
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Трансжиры, которые содержит в себе сливочное масло, могут привести к развитию злокачественных опухолей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на...
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