Врач рассказала о смертельной опасности сливочного масла

Источник материала: ОНТ

Трансжиры, которые содержит в себе сливочное масло, могут привести к развитию злокачественных опухолей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога, кандидата медицинских наук Римму Мойсенко.

Специалист настоятельно рекомендует перед покупкой сливочного масла как следует изучить его состав. По словам медика, отдавать предпочтение необходимо продуктам без странного названи. Если же в составе, помимо молока и сыворотки, содержатся какие-то ещё вещества, то его не стоит приобретать.

Наиболее опасные ингредиенты в масле – это растительное молоко и растительные жиры. Дело в том, что из-за них формула продукта превращает в неустойчивую. Из-за этого очень трудно определить срок годности такого вида масла.

Помимо этого, эксперт не рекомендует жарить продукты на сливочном масле. Это может впоследствии стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Depositphotos.com

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