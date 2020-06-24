|
Баскетболист сборной Беларуси удалил пост с критикой Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Белорусский баскетболист Никита Мещеряков удалил свой пост в Instagram, в котором
21 июня на своей странице в Instagram Мещеряков сначала разместил логотип кампании Бабарико, а затем высказался о ситуации накануне выборов.
«Игра без правил. Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это — не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент», — написал тогда Мещеряков.
Теперь тот пост удален, но осталась вторая запись — с логотипом компании Бабарико, без каких-либо комментариев спортсмена.
Напомним, что буквально на следующий день после публикации Никиты председатель Белорусской федерации баскетбола и первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков
«И некоторым спортсменам, в том числе и бывшим, я бы посоветовал именно об этом внимательно подумать, прежде чем показушно безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания», — написал тогда Рыженков.
Никита Мещеряков выступает за национальную команду Беларуси и питерский «Спартак». В составе сборной выиграл бронзовую медаль Европейских игр в баскетболе «3×3».
Он также является младшим братом Егора Мещерякова — одного из лучших баскетболистов в истории Беларуси, а ныне заместителя председателя Белорусской федерации баскетбола Максима Рыженкова.
Отметим, что Никита — не первый баскетболист, критично высказавшийся о ситуации с выборами в Беларуси. Ранее свое мнение также выразили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Игра без правил… Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)