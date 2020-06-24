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Баскетболист сборной Беларуси удалил пост с критикой Лукашенко

24.06.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский баскетболист Никита Мещеряков удалил свой пост в Instagram, в котором критиковал ситуацию с задержаниями перед выборами.

21 июня на своей странице в Instagram Мещеряков сначала разместил логотип кампании Бабарико, а затем высказался о ситуации накануне выборов.

«Игра без правил. Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это — не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент», — написал тогда Мещеряков.

Теперь тот пост удален, но осталась вторая запись — с логотипом компании Бабарико, без каких-либо комментариев спортсмена.


Фото: bc-tsmoki.by

Напомним, что буквально на следующий день после публикации Никиты председатель Белорусской федерации баскетбола и первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков обратился к спортсменам сборной и рассказал о том, как много государство делает для развития спорта в стране.

«И некоторым спортсменам, в том числе и бывшим, я бы посоветовал именно об этом внимательно подумать, прежде чем показушно безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания», — написал тогда Рыженков.

Никита Мещеряков выступает за национальную команду Беларуси и питерский «Спартак». В составе сборной выиграл бронзовую медаль Европейских игр в баскетболе «3×3».

Он также является младшим братом Егора Мещерякова — одного из лучших баскетболистов в истории Беларуси, а ныне заместителя председателя Белорусской федерации баскетбола Максима Рыженкова.

Отметим, что Никита — не первый баскетболист, критично высказавшийся о ситуации с выборами в Беларуси. Ранее свое мнение также выразили Елена Левченко и Александр Куль.

 
 
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«Игра без правил… Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент».
 
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