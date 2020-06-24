Как распознать и лечить анемию

Источник материала: Tut.by

От анемии страдает каждый четвертый человек на планете, особенно женщины и дети до 5 лет, пишет « Здоровье Mail.ru ». Разбираемся, что это такое и какие у нее признаки.



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Что такое анемия и к чему она приводит

У здорового человека кровь переносит кислород с помощью гемоглобина — богатого железом белка. Он содержится в красных кровяных клетках — эритроцитах. Если в крови снижается количество эритроцитов, гемоглобина или железа — тело не получает достаточно кислорода. Врачи называют это состояние анемией или малокровием.

В легких случаях анемия вообще незаметна или вызывает небольшую слабость и усталость. В тяжелых — нарушает работу сердца и даже приводит к смерти.

По данным Всемирной организации здравоохранения, анемией болеют 1,62 млрд людей — это почти 25% населения планеты.

У кого чаще бывает анемия

Анемия есть у каждой третьей женщины, а у беременных она встречается почти у каждой второй. Риск снижается после менопаузы, когда прекращаются менструации. Также эта болезнь возникает у 40% детей до 5 лет.

Есть и другие признаки , которые указывают на высокую вероятность заболеть малокровием:

Вам больше 65 лет.

В рационе мало железа, витаминов В12 и В9.

У вас есть заболевания тонкого кишечника: болезнь Крона или целиакия.

У вас есть хронические болезни почек, печени, диабет или рак.

Кто-то из близких родственников болел наследственным малокровием, например, серповидноклеточной анемией.

Семь признаков анемии

В легкой форме не будет никаких проявлений. Анемия может спрятаться за симптомами хронических заболеваний. В этих случаях обнаружить малокровие можно только с помощью анализа крови.

Существует много форм анемии, но поскольку все они нарушают доставку кислорода, у них есть общие признаки.

Слабость и утомляемость. Вы чувствуете постоянную слабость или быстро устаете от привычной работы, с которой раньше легко справлялись. Ваши мышцы получают меньше кислорода, из-за чего им не хватает энергии. Также сердцу приходится работать сильнее, чтобы перекачивать больше крови и компенсировать недостаток кислорода в эритроцитах. В результате вы быстро устаете.

Вы чувствуете постоянную слабость или быстро устаете от привычной работы, с которой раньше легко справлялись. Ваши мышцы меньше кислорода, из-за чего им не хватает энергии. Также сердцу приходится работать сильнее, чтобы перекачивать больше крови и компенсировать недостаток кислорода в эритроцитах. В результате вы быстро устаете. Бледная кожа. Гемоглобин делает кровь красной. Когда его мало, она розовеет. Из-за этого кожа и слизистые оболочки становятся бледными. Эту бледность легче всего заметить на внутренней поверхности нижнего века. У здорового человека она ярко-красная. Если цвет стал бледно-розовым, вероятно у вас анемия.

Гемоглобин делает кровь красной. Когда его мало, она розовеет. Из-за этого кожа и слизистые оболочки становятся бледными. Эту бледность легче всего на внутренней поверхности нижнего века. У здорового человека она ярко-красная. Если цвет стал бледно-розовым, вероятно у вас анемия. Одышка. Обычно появляется при физической нагрузке, например ходьбе. Когда мышцы активно работают, им нужно много кислорода. Но при анемии они получают меньше необходимого. Тогда мозг отдает приказ дышать чаще, чтобы насытить эритроциты большим количеством кислорода. Если вы раньше спокойно ходили на длинные расстояния, а теперь чувствуете, что задыхаетесь, как при быстром беге, — это признак малокровия.

Обычно при физической нагрузке, например ходьбе. Когда мышцы активно работают, им нужно много кислорода. Но при анемии они получают меньше необходимого. Тогда мозг отдает приказ дышать чаще, чтобы насытить эритроциты большим количеством кислорода. Если вы раньше спокойно ходили на длинные расстояния, а теперь чувствуете, что задыхаетесь, как при быстром беге, — это признак малокровия. Головная боль и головокружение. Они также могут сопровождаться шумом в ушах. Из-за низкого гемоглобина в мозг попадает мало кислорода. Это вызывает головокружение и шум в ушах. Также в кровеносных сосудах повышается давление, они набухают, из-за чего возникает головная боль. Существуют десятки причин головной боли, но если она появляется часто и сопровождается головокружением — это может указывать на анемию.

Они также могут шумом в ушах. Из-за низкого гемоглобина в мозг попадает мало кислорода. Это вызывает головокружение и шум в ушах. Также в кровеносных сосудах повышается давление, они набухают, из-за чего возникает головная боль. Существуют десятки причин головной боли, но если она появляется часто и сопровождается головокружением — это может указывать на анемию. Обмороки. В тяжелых случаях из-за недостатка кислорода в мозге вы можете терять сознание на несколько минут.

В тяжелых случаях из-за недостатка кислорода в мозге вы можете терять сознание на несколько минут. Аритмия. Это нарушение сердечного ритма. Чаще всего при анемии бывает тахикардия — учащенное сердцебиение. У вас наверняка было такое при занятиях спортом или эмоциональном стрессе. Но если сердцебиение появляется, когда вы ничего не делаете — это тревожный признак. Он говорит, что сердцу приходится работать интенсивней, чтобы обеспечить клетки достаточным количеством кислорода. Также при анемии сердце может биться неправильно — периодически учащаться или замедляться.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Холодные руки и ноги. Чем меньше кислорода попадает в клетки, тем меньше тепла они выделяют. Поэтому многие пациенты с анемией жалуются , что у них быстро мерзнут руки и ноги даже в теплое время.

Эти симптомы бывают при любой анемии, будь то вызванной недостатком железа или разрушением эритроцитов. Но есть и другие признаки, которые относятся только к отдельным видам малокровия.

Железодефицитная анемия

Она возникает из-за недостатка железа, из которого построен гемоглобин. Вот ее отличительные признаки :

Кожа становится сухой и шелушится.

Волосы легко ломаются и выпадают.

В уголках рта появляются ранки.

У вас меняется вкус еды, тяжело глотать обычную пищу.

Ноги непроизвольно дергаются во сне.

Все эти симптомы называют сидеропенией. Они могут появиться, даже когда анемии еще нет и гемоглобин нормальный, но запасы железа уже истощаются. Это так называемый латентный дефицит железа , своего рода переходная стадия от здоровья к анемии. Чтобы обнаружить это состояние, нужно сделать анализ на уровень ферритина — белка, который запасает железо. Обычный анализ крови не покажет никаких изменений.

Эту анемию лечить проще всего: в легких случаях нужно есть больше мяса, в тяжелых — пропить таблетки с железом.



Фото: Volodymyr Hryshchenko, unsplash.com

B12-дефицитная анемия

Витамин В12 участвует в создании новых клеток крови. Когда его мало, клетки получаются слишком большими и нефункциональными, к тому же их становится меньше. В12 выполняет и другие задачи, поэтому при недостатке витамина возникают эти симптомы :

Язык становится красным или малиновым и воспаляется.

Во рту появляются небольшие ранки.

Вы чувствуете покалывание и беганье мурашек по коже.

Меняется настроение, вы становитесь раздражительными, иногда возникает депрессия.

Ухудшается память, вам тяжело сосредоточиться и выполнять умственную работу.

Возникают проблемы с координацией движений, нарушается походка.

Эту проблему легко решить приемом таблеток с витамином В12.

Гемолитическая анемия

Эритроциты живут 125 дней, а потом их разрушает селезенка. Но иногда что-то идет не так и селезенка начинает утилизировать слишком много клеток крови — возникает анемия.

Помимо общих анемических симптомов, на нее указывают и другие признаки :

Кожа и слизистые желтеют.

Повышается температура.

Увеличиваются селезенка и печень.

Эту анемию лечить сложнее всего: иногда приходится переливать кровь или удалять селезенку.

Что делать, если обнаружили эти признаки

Если вы подозреваете анемию, обратитесь к врачу — он сделает анализ крови. Но даже если с гемоглобином все в порядке — это не повод расслабляться. Если у вас постоянно возникают симптомы из списка — наверняка с организмом что-то не так. Это может быть латентный дефицит железа или другие болезни с похожими признаками. Поэтому лучше пройти комплексный медицинский осмотр и сделать дополнительные анализы.