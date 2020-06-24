Курсы валют на 24 июня 2020: валюты пошли в рост

Источник материала: Myfin

24.06.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0034 рубля до 2.3726, что составило 0.14%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.026 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0051 (0.19%), на 24 июня 2020 курс составил 2.6805. По итогам месяца евро вырос на 0.0633 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0047 рублей (0.14%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0983 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 35 242 300 11 681 700 5 445 520

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.33 – 2.374 рублей, курс продажи доллара 2.377 – 2.41. Евро можно было продать в диапазоне 2.61 – 2.677 рублей, купить – 2.683 – 2.73.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =69.35 (стоимость 1 доллара равна 69.35 российских рублей),

=69.35 (стоимость 1 доллара равна 69.35 российских рублей), EUR/USD =1.13 (1 евро стоит 1.13 доллар),

=1.13 (1 евро стоит 1.13 доллар), EUR/RUB =78.25 (78.25 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .