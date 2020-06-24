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Чем кормят фламинго, чтобы сохранить их розовый цвет?
Источник материала: СТВ
Если белорусской дичью вас не удивить, отправляйтесь за экзотикой в столичный зоопарк. 400 видов животных унесут вас в саванны и пустыни! Среди них – дети заката.
Совсем недавно 14 фламинго переселили из зимних вольеров в открытый бассейн, чему они несказанно рады и устраивают зажигательные танцы. В программе «Минск и минчане» рассказываем, от чего зависит цвет оперения.
Любоваться можно, подкармливать нельзя. Исключение в зоопарке делают только для общительных копытных. Для европейских муфлонов, например, можете принести морковки и капусты. Эти бараны покоряют Альпы и поднимаются на высоту до 500 метров над уровнем моря.
Краснокнижные архары входят в число самых красивых баранов. Среди фаворитов и парочка лам – Шурик и Веснушка.
Так что вечером в среду после обеда наслаждайтесь джунглями в большом городе. Путешествие в мир дикой природы перезагрузит на месяц вперед. К слову, вход в террариум и экзотариум бесплатный!
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Если белорусской дичью вас не удивить, отправляйтесь за экзотикой в столичный зоопарк. 400 видов животных унесут вас в саванны и пустыни! Среди них – дети заката.
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