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Чем кормят фламинго, чтобы сохранить их розовый цвет?

24.06.2020 13:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Если белорусской дичью вас не удивить, отправляйтесь за экзотикой в столичный зоопарк. 400 видов животных унесут вас в саванны и пустыни! Среди них – дети заката.

Чем кормят фламинго, чтобы сохранить их розовый цвет?

Совсем недавно 14 фламинго переселили из зимних вольеров в открытый бассейн, чему они несказанно рады и устраивают зажигательные танцы. В программе «Минск и минчане» рассказываем, от чего зависит цвет оперения.

Чем кормят фламинго, чтобы сохранить их розовый цвет?

Чем кормят фламинго, чтобы сохранить их розовый цвет?

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Многие думают, что розовый фламинго должен быть ярко-розовый такой красивый. На самом деле, розовый фламинго с розоватым оттенком, красные или розовые крылья. В природе они питаются ракообразными, которые и дают им такую красивую окраску. Для того чтобы поддерживать в зоопарках окраску, которую мы можем, им нужно давать растительность, содержащую каротиноиды – это морковка, свеклу.

Чем кормят фламинго, чтобы сохранить их розовый цвет?

Любоваться можно, подкармливать нельзя. Исключение в зоопарке делают только для общительных копытных. Для европейских муфлонов, например, можете принести морковки и капусты. Эти бараны покоряют Альпы и поднимаются на высоту до 500 метров над уровнем моря.

Чем кормят фламинго, чтобы сохранить их розовый цвет?

Краснокнижные архары входят в число самых красивых баранов. Среди фаворитов и парочка лам – Шурик и Веснушка.

Чем кормят фламинго, чтобы сохранить их розовый цвет?

Оксана Буко:
Они нас порадовали потомством, у них родилась девочка. Вообще, ламы – это одомашненные животные, их использовали для перевозки грузов, использовался только самец. Это родственники верблюдов. Так же, как у верблюдов, у них есть мозолистые подушечки на копытцах, и они умеют плеваться.

Чем кормят фламинго, чтобы сохранить их розовый цвет?

Так что вечером в среду после обеда наслаждайтесь джунглями в большом городе. Путешествие в мир дикой природы перезагрузит на месяц вперед. К слову, вход в террариум и экзотариум бесплатный!

Люди в материале: Оксана Буко

 
Теги: Минск
 
 
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Если белорусской дичью вас не удивить, отправляйтесь за экзотикой в столичный зоопарк. 400 видов животных унесут вас в саванны и пустыни! Среди них – дети заката.
 
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