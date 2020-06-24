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МВД ответило, почему за очередью к Symbal.by гнался ОМОН: но соцсети заметили странность

24.06.2020 15:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера к объявившему о скором закрытии из-за бесконечных проверок оффлайн-магазину национальных подарков и сувениров Symbal.by выстроилась очередь людей. Они хотели поддержать любимый магазин в трудные времена рублем. Внезапно рядом материализовался автозак: омоновцы погнались за покупателями, стоявшими на улице, и задержали до 20 человек. МВД официально прокомментировало, почему это произошло.

По словам пресс-службы МВД, «вчера вечером на линию 102 позвонили несколько человек и рассказали, что возле дома №18 по проспекту Машерова (здесь находится Symbal.by) происходит массовая драка, участники которой повредили автомобиль».

По адресу выбыли сотрудники милиции и для разбирательства доставили людей, устроивших конфликт, в Советское РУВД Минска. Идет проверка по факту драки и повреждения машины, добавила пресс-служба ведомства. В доказательство своих слов она опубликовала запись разговора с пожаловавшейся на «какой-то митинг или что» у магазина женщиной. Ее также смутило, что под ее окном в помещении Symbal.by продают «какие-то майки», а на них написано «Лукашенко», «клоун», ну че-то такое».

Любопытно, что телеграм-канал Symbal.by выложил фото протокола, который составили на одного из арестованных около магазина. Там ни о каком испорченном автомобиле речи нет – напротив, парня обвинили в том, что принял участие в митинге без разрешения, выкрикивал лозунги вроде «Стоп таракан!» и сопротивлялся милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера к объявившему о скором закрытии из-за бесконечных проверок оффлайн-магазину национальных подарков и сувениров Symbal.by выстроилась очередь людей. Они хотели...
 
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