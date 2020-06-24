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Четыре новые станции метро в Минске планируют открыть в августе
Источник материала: ОНТ
Запуск четырех новых станций метро в столице планируют на август. Об этом сообщил главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор Полищук,
День строителя, напомним, в стране отмечают 11 августа.
Компания «Минскметропроект» параллельно занимается строительством станций метрополитена в Москве.
Фото: БЕЛТА
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Запуск четырех новых станций метро в столице планируют на август. Об этом сообщил главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор Полищук, передает БЕЛТА. День...
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