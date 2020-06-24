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Правозащитники: за «цепи солидарности» задержали более 360 человек в 19 городах страны

24.06.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» оценил количество задержанных во время акций «Цепь солидарности», проходивших с 18 по 21 июня — таких оказалось несколько сотен человек по всей стране.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По информации правозащитников, всего по стране за участие в «цепях солидарности» было задержано более 360 человек, из них только в Минске более 260 участников акций.

Задержания прошли в 19 городах Беларуси. Кроме столицы, люди задерживались в Гомеле (13 человек), Бобруйске (12 человек), Новополоцке (10 человек), Ганцевичах (10 человек), Борисове (10 человек), Новогрудке (9 человек), Витебске (7 человек), Могилеве (6 или более человек), Бресте (6 человек), Речице (3 человека), Волковыске (3 человека), Молодечно (3 человека), Солигорске (2 человека), Гродно (2 человека), Орше (2 человека), Светлогорске (1 человек), Лиде (1 человек), Слуцке (минимум 1 человек). В Слониме, как сообщается, участников вызывали в милицию уже после завершения акции для составления протоколов. В Минске тех, кого отпустили без протокола, а теперь вызывают в РУВД Ленинского района для его составления, не менее 15 человек.

Также сообщается, что 22 и 23 июня прошли более 100 судов над частью задержанных. По информации правозащитников, 9 человек получили на всех 105 суток ареста, минимум 78 человек получили штрафы на сумму в общей сложности около 50,5 тысяч рублей.

С начала избирательной кампании, по информации центра, 112 человек получили в общей сложности 1583 дня административного ареста, 205 человек обязаны будут оплатить штрафы на общую сумму более 167 тысяч рублей. Правозащитникам известны как минимум 650 случаев произвольных задержаний, которые произошли в период с 6 мая по 23 июня.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Большая часть задержаний пришлась на столицу. Всего с начала избирательной кампании в Беларуси более 100 человек получили административный арест, около 80 - штрафы.
 
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