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Собака погрызла вещи хозяина, он решил её отчитать. Реакция питомца была неожиданной
Источник материала: СТВ
Большинство собак убегают от своих хозяев, когда те собираются их отчитать. Но одна собака решила свою ситуацию иначе.
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Рино погрыз некоторые вещи в доме, и хозяин решил с ним поговорить. Пес поджал хвост и начал медленно идти к мужчине. Он спокойно повторил просьбу подойти к нему, но пес зашагал еще более медленно.
Автор ролика смеялась за кадром.
Ветеринары отмечают, что это поведение у собак называется трансом. Оно не опасно для животных. Это часто происходит, когда питомцы чувствуют опасность или гуляют под низко висящими листьями, занавесками, одеждой. В этот момент собака не знает, чего ожидать, поэтому замедляется.
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Большинство собак убегают от своих хозяев, когда те собираются их отчитать. Но одна собака решила свою ситуацию иначе. По информации Daily Mail, питомец по кличке Рино...
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