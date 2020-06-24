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Инвестор построит в Барановичах фруктохранилище

24.06.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предприятие с иностранным капиталом построит в Барановичах фруктохранилище, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления экономики горисполкома Элла Сташенко.

Инвестор построит в Барановичах фруктохранилище

Инвестиционный договор заключен с ООО "Гринфрут". Проект реализуется по декрету №10 "О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь". В Барановичах планируется возвести одноэтажное здание для сортировки и хранения фруктов. В том числе предусмотрено строительство холодильных камер с регулируемой газовой средой для хранения плодов.

Объем загрузки фруктохранилища составит 20 тыс. т. Оно разместится на Слонимском шоссе, где инвестору предоставлена территория площадью около 5,5 га. "Это производственная зона города. Там сформированы участки для инвесторов под организацию производств, строительство складских помещений и других объектов. Удобная логистика: рядом проходит международная трасса М1/Е30", - отметила Элла Сташенко. Она добавила, что проект выгоден для обеих сторон. Он позволит создать в Барановичах не менее 64 дополнительных рабочих мест.

Реализовать задуманное намечено в 2020-2022 годах. Предприятие планирует поставлять продукцию на внутренний рынок и на экспорт.

 
 
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  Предприятие с иностранным капиталом построит в Барановичах фруктохранилище, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления экономики горисполкома Элла...
 
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