Свыше 10 тысяч человек подали иск против авиакомпании EasyJet

Источник материала: СТВ

Новости мира. Свыше 10 тысяч человек из более чем 50 стран мира подали коллективный иск против британской авиакомпании EasyJet, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – хакерская кибератака, которая произошла в мае. Злоумышленники получили доступ к базе данных свыше 9 миллионов клиентов перевозчика. В их распоряжении оказалась информация о кредитных картах пассажиров, а также сведения об их поездках и электронных адресах.





Этот групповой иск, связанный с утечкой персональных данных, стал одним из крупнейших в Великобритании. Тем не менее, в авиакомпании его не считают серьёзным и расценивают лишь как попытку некоторых юридических фирм прорекламировать свои услуги.