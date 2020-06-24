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Свыше 10 тысяч человек подали иск против авиакомпании EasyJet

24.06.2020 14:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Свыше 10 тысяч человек из более чем 50 стран мира подали коллективный иск против британской авиакомпании EasyJet, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – хакерская кибератака, которая произошла в мае. Злоумышленники получили доступ к базе данных свыше 9 миллионов клиентов перевозчика. В их распоряжении оказалась информация о кредитных картах пассажиров, а также сведения об их поездках и электронных адресах.

Свыше 10 тысяч человек подали иск против авиакомпании EasyJet

Этот групповой иск, связанный с утечкой персональных данных, стал одним из крупнейших в Великобритании. Тем не менее, в авиакомпании его не считают серьёзным и расценивают лишь как попытку некоторых юридических фирм прорекламировать свои услуги.

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Новости мира. Свыше 10 тысяч человек из более чем 50 стран мира подали коллективный иск против британской авиакомпании EasyJet, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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