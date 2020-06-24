О своевременном реагировании

Источник материала: Кричевская жизнь

В целях анализа качества рассмотрения в регионах области обращений граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, своевременности реагирования органов власти и организаций на критические замечания и конструктивные предложения о совершенствовании работы этой отрасли в Комитете госконтроля Могилевской области 8 июля 2020 г. будет проводиться тематическая «горячая телефонная линия» с населением области

на тему: «О качестве рассмотрения обращений граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, своевременном реагировании на критические замечания и конструктивные предложения о совершенствовании работы этой отрасли».

В этот день граждане с 11.00 до 13.00 по телефонам

в г. Могилеве (80222) 62-60-58, (80222) 62-45-99, (80222) 62-41-94 могут сообщить соответствующую информацию по указанной тематике.

Управление контроля за работой отраслей хозяйства Комитета госконтроля Могилевской области.