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О своевременном реагировании

24.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В целях анализа качества рассмотрения в регионах области обращений граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, своевременности реагирования органов власти и организаций на критические замечания и конструктивные предложения о совершенствовании работы этой отрасли в Комитете госконтроля Могилевской области 8 июля 2020 г. будет проводиться тематическая «горячая телефонная линия» с населением области
на тему: «О качестве рассмотрения обращений граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, своевременном реагировании на критические замечания и конструктивные предложения о совершенствовании работы этой отрасли».

В этот день граждане с 11.00 до 13.00 по телефонам
в г. Могилеве (80222) 62-60-58, (80222) 62-45-99, (80222) 62-41-94 могут сообщить соответствующую информацию по указанной тематике.

 

Управление контроля за работой отраслей хозяйства Комитета госконтроля Могилевской области.

 
Теги: Могилев
 
 
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В целях анализа качества рассмотрения в регионах области обращений граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, своевременности реагирования...
 
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