|
О своевременном реагировании
24.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В целях анализа качества рассмотрения в регионах области обращений граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, своевременности реагирования органов власти и организаций на критические замечания и конструктивные предложения о совершенствовании работы этой отрасли в Комитете госконтроля Могилевской области 8 июля 2020 г. будет проводиться тематическая «горячая телефонная линия» с населением области
В этот день граждане с 11.00 до 13.00 по телефонам
Управление контроля за работой отраслей хозяйства Комитета госконтроля Могилевской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях анализа качества рассмотрения в регионах области обращений граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, своевременности реагирования...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)