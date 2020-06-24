27 и 28 июня в Бресте пройдёт индивидуальный бесконтактный городской квест

Источник материала: Виртуальный Брест

Индивидуальный бесконтактный городской квест пройдет в Бресте 27 и 28 июня. Спецпроект от 4room.club! Регистрация здесь .





Дату и время старта выбираете сами! Продолжительность квеста от 2-х до 4-х часов. Можно участвовать как пешком, так и на велосипеде. Категорию также выбираете сами на свой вкус! Этот квест – самостоятельная интересная прогулка по окрестностям и окраинам Брестской крепости, с разгадыванием заданий в разных стилях. Сложность предполагается адекватная, нужно будет использовать смекалку).





После регистрации организаторы лично свяжутся с каждым за день-два до выходных для уточнения вопросов по оплате и времени старта. Старт игры рядом с Подвесным мостом (около кафе “Незабудка”).