ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

27 и 28 июня в Бресте пройдёт индивидуальный бесконтактный городской квест

24.06.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Индивидуальный бесконтактный городской квест пройдет в Бресте 27 и 28 июня. Спецпроект от 4room.club! Регистрация здесь.

27 и 28 июня в Бресте пройдёт индивидуальный бесконтактный городской квест

Дату и время старта выбираете сами! Продолжительность квеста от 2-х до 4-х часов. Можно участвовать как пешком, так и на велосипеде. Категорию также выбираете сами на свой вкус! Этот квест – самостоятельная интересная прогулка по окрестностям и окраинам Брестской крепости, с разгадыванием заданий в разных стилях. Сложность предполагается адекватная, нужно будет использовать смекалку).

27 и 28 июня в Бресте пройдёт индивидуальный бесконтактный городской квест

После регистрации организаторы лично свяжутся с каждым за день-два до выходных для уточнения вопросов по оплате и времени старта. Старт игры рядом с Подвесным мостом (около кафе “Незабудка”).

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Индивидуальный бесконтактный городской квест пройдет в Бресте 27 и 28 июня. Спецпроект от 4room.club! Регистрация здесь. Дату и время старта выбираете сами!...
 
Новости дня
Новости разные
 
Свыше 10 тысяч человек подали иск против авиакомпании EasyJet
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика