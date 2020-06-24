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27 и 28 июня в Бресте пройдёт индивидуальный бесконтактный городской квест
24.06.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Индивидуальный бесконтактный городской квест пройдет в Бресте 27 и 28 июня. Спецпроект от 4room.club! Регистрация
Дату и время старта выбираете сами! Продолжительность квеста от 2-х до 4-х часов. Можно участвовать как пешком, так и на велосипеде. Категорию также выбираете сами на свой вкус! Этот квест – самостоятельная интересная прогулка по окрестностям и окраинам Брестской крепости, с разгадыванием заданий в разных стилях. Сложность предполагается адекватная, нужно будет использовать смекалку).
После регистрации организаторы лично свяжутся с каждым за день-два до выходных для уточнения вопросов по оплате и времени старта. Старт игры рядом с Подвесным мостом (около кафе “Незабудка”).
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Индивидуальный бесконтактный городской квест пройдет в Бресте 27 и 28 июня. Спецпроект от 4room.club! Регистрация здесь. Дату и время старта выбираете сами!...
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