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Открытый чемпионат Беларуси по теннису: Александра Саснович обыграла Веронику Приц
Источник материала: ОНТ
Александра Саснович подтверждает высокий класс в Открытом чемпионате Беларуси по теннису.
50-я ракетка мира, посеянная в Минске под первым номером, не заметила сопротивления Вероники Приц. Для победы Саснович понадобилось всего 53 минуты – 6:0, 6:0. В четвертьфинале Саснович встретится с Анной Кубаревой. А одной из главных соперниц для фаворита может стать россиянка Маргарита Гаспарян. Также матчи одной восьмой финала проводят мужчины.
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Александра Саснович подтверждает высокий класс в Открытом чемпионате Беларуси по теннису. 50-я ракетка мира, посеянная в Минске под первым номером, не заметила...
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