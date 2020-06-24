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Открытый чемпионат Беларуси по теннису: Александра Саснович обыграла Веронику Приц

24.06.2020 15:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Открытый чемпионат Беларуси по теннису: Александра Саснович обыграла Веронику Приц

Александра Саснович подтверждает высокий класс в Открытом чемпионате Беларуси по теннису.

50-я ракетка мира, посеянная в Минске под первым номером, не заметила сопротивления Вероники Приц. Для победы Саснович понадобилось всего 53 минуты – 6:0, 6:0.  В четвертьфинале Саснович встретится с Анной Кубаревой. А одной из главных соперниц для фаворита может стать россиянка Маргарита Гаспарян. Также матчи одной восьмой финала проводят мужчины.

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Теги: Минск
 
 
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Александра Саснович подтверждает высокий класс в Открытом чемпионате Беларуси по теннису. 50-я ракетка мира, посеянная в Минске под первым номером, не заметила...
 
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