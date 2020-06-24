Открытый чемпионат Беларуси по теннису: Александра Саснович обыграла Веронику Приц

Источник материала: ОНТ

Александра Саснович подтверждает высокий класс в Открытом чемпионате Беларуси по теннису.

50-я ракетка мира, посеянная в Минске под первым номером, не заметила сопротивления Вероники Приц. Для победы Саснович понадобилось всего 53 минуты – 6:0, 6:0. В четвертьфинале Саснович встретится с Анной Кубаревой. А одной из главных соперниц для фаворита может стать россиянка Маргарита Гаспарян. Также матчи одной восьмой финала проводят мужчины.

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