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В Гомеле фонтан воды из-под земли взорвал тротуарную плитку - разбито несколько автомобилей
Источник материала: Tut.by
Сегодня около 13.30 на улице Спартака случилось ЧП: предположительно, при проведении тепловых испытаний за Дворцом спорта под давлением в воздух взлетели грунт и плитка,
В результате повреждены несколько стоявших неподалеку автомобилей. Подробности инцидента выясняются.
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Сегодня около 13.30 на улице Спартака случилось коммунальное ЧП: предположительно, при проведении тепловых испытаний за Дворцом спорта под давлением в воздух...
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