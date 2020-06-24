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Передовой опыт подразделения

24.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Передовой опыт подразделения

Отделение приемо-передающих устройств радиотехнической батареи 3 зенитного ракетного дивизиона 115 зенитного ракетного полка уже третий месяц становится лучшим подразделением на дивизионе. Командует им капитан Лавринюк Дмитрий Анатольевич. Родился Дмитрий в г. Кобрине, после окончания школы поступил в военную академию войсковой противовоздушной обороны им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского г. Смоленск Российской Федерации. После окончания учебы Дмитрий был распределен для дальнейшего прохождения службы в 115 зенитный ракетный полк. За плечами офицера есть хоть и не богатый, но бесценный опыт: боевые стрельбы на полигоне Российской Федерации «Ашулук 2018», участие в командно-штабных учениях на полигонах Республики Беларусь, а также неоднократные практические выполнения учебно-боевых задач в рамках проверок Вооруженных Сил. В чем секрет успеха передового коллектива, на чем основывается методика боевой подготовки отделения. Насколько они приемлемы для других подразделений?

По мнению офицера, есть три кита, на которых основывается боевая подготовка: 1-е – обученность личного состава; 2-е – исправность техники и вооружения; 3-й – крепкая воинская дисциплина. Отсутствие хотя бы одного из этих условий сводит «на нет» все усилия. И есть ещё одна не маловажная вещь: чтобы научить солдата управлять боевой техникой, стрелять из стрелкового оружия, чётко действовать в составе боевого расчёта, нужна правильная методика и крепкая профессиональная подготовка офицера.

Методика у Дмитрия Анатольевича простая – основываясь на индивидуальном подходе к подчинённым, он знает интеллектуальные физические способности, наклонности, темперамент, особенности характера каждого военнослужащего. Исходя из этого и строит офицер свою работу. И результат не заставляет себя долго ждать.

Заместитель командира 3-го зенитного ракетного дивизиона по идеологической работе майор Киричун Виктор Викторович.

 

 

 
 
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