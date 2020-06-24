В Минске - 1770 рублей, а в самом «бедном» регионе - почти 1000. Белстат - про средние зарплаты в мае

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в Беларуси в мае составила 1 227,9 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 34,1 рубля больше, чем Минске средняя зарплата упала больше чем на 80 рублей, а в Витебской области — заметно выросла">месяцем ранее.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). То есть средняя апрельская зарплата после вычета налогов составляла около 1056 рублей.

Средние зарплаты отличаются по регионам. Больше всего они в Минске — 1771 рубля в мае до вычета налогов, а самые низкие — в Могилевской области (993,4 рубля). Для сравнения: в Брестской — 1 028,7 рубля, Минской — 1 230,1 рубля, в Гомельской — 1 070,4 рубля, в Гродненской — 1 030,9 рубля, в Витебской — 1 048,6 рубля.