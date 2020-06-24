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Жара в Европе: 40°C – в Испании, 37°C – во Франции
Источник материала: ОНТ
В Европе - жара. Повышение температуры вызвал горячий воздух из Африки. Синоптики говорят о «пике жары», ведь продлится она недолго.
Облегчение обещают к выходным, а пока европейцы изнывают под палящим солнцем. В Испании столбик термометра показывает 40°C, в Севилье – даже больше. На юго-востоке Франции – до 37°C. В связи с этим в Бордо самым популярным местом у маленьких французов стала площадь «Водное зеркало». Обитатели Парижа ищут укрытие в скверах и парках. «Пик жары» доберётся даже до более северных Великобритании и Швеции. Местная пресса уже шутит, что на Ибицу пока можно не ехать.
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В Европе - жара. Повышение температуры вызвал горячий воздух из Африки. Синоптики говорят о «пике жары», ведь продлится она недолго. Облегчение обещают к выходным, а...
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