Казахстанский «Барыс» подписал контракт со шведским игроком Якобом Лильей

Источник материала: ОНТ

Казахстанский «Барыс» подписал контракт со шведским форвардом Якобом Лильей. Односторонний договор заключен на один сезон.

26-летний нападающий в минувшем сезоне выступал за «Коламбус» в НХЛ. Он провел 37 матчей, набрав 5 очков. Годом ранее Лилья стал лучшим бомбардиром шведского «Юргордена», тогда в его активе было 37 очков в 52 матчах чемпионата Швеции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram