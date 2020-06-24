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Казахстанский «Барыс» подписал контракт со шведским игроком Якобом Лильей
Источник материала: ОНТ
Казахстанский «Барыс» подписал контракт со шведским форвардом Якобом Лильей. Односторонний договор заключен на один сезон.
26-летний нападающий в минувшем сезоне выступал за «Коламбус» в НХЛ. Он провел 37 матчей, набрав 5 очков. Годом ранее Лилья стал лучшим бомбардиром шведского «Юргордена», тогда в его активе было 37 очков в 52 матчах чемпионата Швеции.
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Казахстанский «Барыс» подписал контракт со шведским форвардом Якобом Лильей. Односторонний договор заключен на один сезон. 26-летний нападающий в минувшем сезоне...
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