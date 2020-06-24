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В Вороновском районе образованы участковые избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

24.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе образованы участковые избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

На внеочередном заседании районного исполнительного комитета, состоявшемся 23 июня, утверждены составы участковых избирательных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, которые будут работать на территории Вороновского района.

Напомним, постановлением Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от 8 мая 2020 года на 9 августа текущего года назначены выборы Президента Республики Беларусь.  В соответствие со статьями 11 и 27 Избирательного кодекса страны, подготовку и проведение этой важнейшей политической кампании обеспечивают соответствующие избирательные комиссии. Они, в свою очередь, образуются из числа представителей политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, а также представителей, выдвинутых гражданами путем подачи заявлений.

Согласно статье 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь, участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь образуются районными исполнительными комитетами в составе 5-19 членов не позднее чем за 45 дней до выборов.

 Выдвижение представителей в участковые комиссии закончилось 21 июня 2020 года. В период с 22 по 24 июня данные комиссии необходимо образовать.

В период приема документов, проинформировал заведующий сектором организационно-кадровой работы райисполкома Анатолий Радько, в районный исполнительный комитет поступило 223 пакета документов по выдвижению представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь.

По итогам обсуждения представленных кандидатур и последующего голосования в состав комиссий вошли 207 человек: 104 из них — представители граждан путем подачи заявлений, 103 — от общественных объединений, в том числе — 1 представитель политической партии.

Так, районным комитетом Коммунистической партии Беларуси выдвинут 1 человек, от районных организаций РОО «Белая Русь», Белорусского общественного объединения ветеранов и ОО «Белорусский союз женщин» выдвинуто по 13 представителей, районной организацией ОО «БРСМ» — 9 представителей.  Самое многочисленное представительство у отраслевых профсоюзов ФПБ – 54 человека.

 Среди членов сформированных комиссий преобладающее большинство — женщины (78,3%), граждане до 30 лет — 4 человека (1,9%), государственные служащие — 9 (4,3%). 

На заседании были образованы 21 участковая комиссия по выборам Президента Республики Беларусь. Столько же было ранее образовано и участков для голосования. Численный состав комиссий — от 5 до 11 человек.

 25 июня пройдут первые организационные заседания образованных участковых комиссий, на которых избирается председатель комиссии, его заместитель и секретарь. После этого комиссии приступят к организации работы по подготовке и проведению выборов непосредственно на участках для голосования.

Составы комиссий будут опубликованы в ближайшем номере «ВГ».

Татьяна Дудко.

 
 
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На внеочередном заседании районного исполнительного комитета, состоявшемся 23 июня, утверждены составы участковых избирательных комиссий по выборам Президента...
 
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