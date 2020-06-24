Чемпионат Италии по футболу: команда «Вероны» уступила «Наполи»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Италии по футболу – матчи 27-го тура. «Верона» на своем поле не устояла перед «Наполи» - поражение 0:2.

Автором первого гола стал польский форвард гостей Аркадиуш Милик. Он отличился на 38-й минуте. В самой концовке матча Ирвин Лосано установил окончательный счет. «Наполи» набрал 42 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.

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