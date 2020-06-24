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Проблемы с водой возникли двух районах столицы – ситуацию прокомментировали в Мингорисполкоме

24.06.2020 15:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проблемы с водой возникли двух районах столицы – ситуацию прокомментировали в Мингорисполкоме

Жители двух районов Минска пожаловались сегодня на ухудшение качества воды, сообщается в Telegram-канале Мингорисполкома.

Устраняют причины ЧП специалисты «Минскводопровода».

Там добавили, что на время проведения работ к домам, жильцы которых пожаловались на запах воды, подвозят питьевую воду из подземных источников в цистернах.

Если жильцы других домов обратятся с похожими жалобами, то им тоже подвезут бочки с водой.

Также в Мингорисполкоме прокомментировали качество воды в кранах жителей столицы.

Тем временем Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод» назвал причину сильного запаха воды в Московском и Фрунзенском районах.

Тем временем в МЧС тоже прокомментировали ухудшение качества воды в некоторых районах Минска. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии и Минскводоканала взяли пробы, если у спасателей появится информация об опасности, то они дадут конкретные рекомендации.

Также там напомнили общие советы: не использовать воду, если ее вид или цвет или запах отличаются от привычных.

По вопросам качества воды можно обращаться в Минскводоканал по телефонам: 389 40 90, 389 40 51.


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Теги: Минск
 
 
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Жители двух районов Минска пожаловались сегодня на ухудшение качества воды, сообщается в Telegram-канале Мингорисполкома. Устраняют причины ЧП специалисты...
 
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