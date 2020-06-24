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Батура: «Без встреч, без общения живого с людьми ты истинной обстановки в регионе не мог знать»

24.06.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Борис Батура: «Жилищно-коммунальное хозяйство сопровождает человека от рождения и до смерти»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы очень много ездили по регионам, по области, встречались с людьми, коллективами.

Батура: «Без встреч, без общения живого с людьми ты истинной обстановки в регионе не мог знать»

Борис Батура:
Без встреч, без общения живого с людьми ты истинной обстановки в регионе не мог знать. И иначе просто нельзя. Да и потребность была – я не мог «рулить» областью и находиться только в кабинете. Ты должен сам поехать, вникнуть, посмотреть, как лучше – посоветовать людям, с людьми посоветоваться, как лучше сделать. Иначе то, что и теперь в республике глава государства ставит определённые задачи, и ты, не побывав на месте, ты просто продублировал, сказал: «А, ну, давайте, там, делайте». Но если сам не побыл на месте, ты никогда не будешь знать истинную картину – так это или нет.

Люди в материале: Борис Батура, Вадим Щеглов

 
 
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Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Борис Батура: «Жилищно-коммунальное хозяйство сопровождает человека от рождения и...
 
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