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Батура: «Без встреч, без общения живого с людьми ты истинной обстановки в регионе не мог знать»
Источник материала: СТВ
Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Борис Батура:
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Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Борис Батура: «Жилищно-коммунальное хозяйство сопровождает человека от рождения и...
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