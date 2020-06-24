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Батура высказался о журналистах

24.06.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Почему Вы выбираете политехнический институт, машиностроительный факультет? Это достаточно сложная профессия.

Батура: «Без встреч, без общения живого с людьми ты истинной обстановки в регионе не мог знать»

Борис Батура:
У нас был преподаватель труда Казановский, и вот он привил любовь к машиностроению. У нас, я запомнил, два выдающихся таких преподавателя – вот он, и Каптилович был – литературу вёл, он сам журналист. Белорусский язык и литературу вёл.

Вадим Щеглов:
Вы, наверное, с тех пор так хорошо к журналистам относитесь?

Батура высказался о журналистах

Борис Батура:
Не знаю. Я всегда уважаю ту профессию, которой обладает тот или иной человек. И, конечно же, каждый на своем месте.

Вадим Щеглов:
Но обычно же журналистов не любят, Вы же знаете… Тем более в кругах…

Борис Батура:
Не знаю. Я ни с кем, по крайней мере, из ваших не ругался.

Люди в материале: Борис Батура, Вадим Щеглов

 
 
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Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Почему Вы выбираете политехнический институт,...
 
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