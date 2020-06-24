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В Гомеле рабочего на стройке придавило железобетонной плитой

24.06.2020 16:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле рабочего на стройке придавило железобетонной плитойГомеле рабочего на стройке придавило железобетонной плитой" class="one-news__figure-img">

23 июня на одной из строек в Гомеле рабочего придавило железобетонной плитой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 

Инцидент произошел около 11 часов утра, в строящемся на ул. Ломоносова многоквартирном доме. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пострадавшего 23-летнего газоэлектросварщика ОАО «Строительно-монтажный трест №27» уже извлекли из-под плиты. Для этого рабочие использовали башенный кран. 


Спасатели зафиксировали пострадавшего на носилках и спустили его вниз, где мужчина был передан бригаде скорой помощи. После осмотра было решено госпитализировать мужчину. 


 

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Теги: Гомель
 
 
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23 июня на одной из строек в Гомеле рабочего придавило железобетонной плитой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.  Инцидент произошел около 11 часов утра, в строящемся...
 
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