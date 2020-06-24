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Максим Галкин показал фото своего отца – известного военачальника
Источник материала: ОНТ
Российский юморист и телеведущий Максим Галкин показал подписчикам в Instagram фото своего отца Александра Галкина – советского генерала и военачальника.
По словам телеведущего, он забыл, что в минувшее воскресенье был День Отца и решил исправиться и почтить память своего папы.
Галкин также отметил, что его папа был ответственным за все танкостроение и автомобилестроение в армии, в своей карьере достиг звания генерал-полковника, занимался научной деятельностью.
Фото: Instagram
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Российский юморист и телеведущий Максим Галкин показал подписчикам в Instagram фото своего отца Александра Галкина – советского генерала и военачальника. По словам...
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