Максим Галкин показал фото своего отца – известного военачальника

Источник материала: ОНТ

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин показал подписчикам в Instagram фото своего отца Александра Галкина – советского генерала и военачальника.

По словам телеведущего, он забыл, что в минувшее воскресенье был День Отца и решил исправиться и почтить память своего папы.

Галкин также отметил, что его папа был ответственным за все танкостроение и автомобилестроение в армии, в своей карьере достиг звания генерал-полковника, занимался научной деятельностью.

Фото: Instagram

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