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Посещение леса: чем ограничение отличается от запрета?

24.06.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Чем ограничение посещения лесов отличается от запрета, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь

Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Ограничение – нельзя разводить костры, въезжать на транспорте и проводить любые работы, не связанные с лесным хозяйством, с ведением лесного хозяйства. А запрет – вообще, ничего.

Люди в материале: Алексей Бойко, Анастасия Швайбович

 
 
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Чем ограничение посещения лесов отличается от запрета, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства...
 
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