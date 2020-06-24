Посещение леса: чем ограничение отличается от запрета?

Источник материала: СТВ

Чем ограничение посещения лесов отличается от запрета, узнали в программе « Новое утро» на РТР-Беларусь

Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Ограничение – нельзя разводить костры, въезжать на транспорте и проводить любые работы, не связанные с лесным хозяйством, с ведением лесного хозяйства. А запрет – вообще, ничего.