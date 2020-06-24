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Посещение леса: чем ограничение отличается от запрета?
Источник материала: СТВ
Чем ограничение посещения лесов отличается от запрета, узнали в программе
Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
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Чем ограничение посещения лесов отличается от запрета, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства...
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