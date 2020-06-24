Поиски останков солдат, пропавших при обороне Могилева, ведутся в районе Буйничского поля

Источник материала: ОНТ

Могилева, ведутся в районе Буйничского поля" class="one-news__figure-img">

В районе Буйничского поля – под Могилёвом – началась «Вахта Памяти». Возле деревни Тишовка ведутся поиски останков красноармейцев, пропавших в 1941-м при обороне Могилева.

За пару дней на месте боя подразделений третьего батальона уже обнаружили шесть захоронений. Найдены и шесть медальонов. Они сильно повреждены. С ними работают эксперты. И если смогут их расшифровать, появятся новые имена защитников города. В 41-ом здесь проходили оборонительные бои под руководством майора Кутепова. Сегодня найдены останки еще одного бойца из его полка.

Дмитрий Поклонский, член поискового клуба «ВИКРУУ»: «Боец весь изранен. Тяжелое ранение у него. Лежит он лицом вниз с винтовкой, с полным снаряжением. Найден был при нем медальон. Очень жаль, что шансов на прочтение имени мало».

Поисковики предполагают, что здесь могут быть останки и самого полковника Кутепова.

Николай Борисенко, руководитель поискового клуба «ВИККРУ»: «В этих же местах выходя из окружения без вести пропал полковник Кутепов. До сих пор мы не знаем его судьбы. Есть несколько версий. Но пока ни одна из них не подтвердилась. И если повезет, мы найдем его останки».

Во время раскопок были обнаружены также фрагменты планшетки артиллерийского командира, в которой находились линейки, боевой устав артиллерии 1940 года. Эти находки говорят о том, что данный район - не передовая линия, а артиллерийский наблюдательный пункт.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram