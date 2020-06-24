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Поиски останков солдат, пропавших при обороне Могилева, ведутся в районе Буйничского поля
Источник материала: ОНТМогилева, ведутся в районе Буйничского поля" class="one-news__figure-img">
В районе Буйничского поля – под Могилёвом – началась «Вахта Памяти». Возле деревни Тишовка ведутся поиски останков красноармейцев, пропавших в 1941-м при обороне Могилева.
За пару дней на месте боя подразделений третьего батальона уже обнаружили шесть захоронений. Найдены и шесть медальонов. Они сильно повреждены. С ними работают эксперты. И если смогут их расшифровать, появятся новые имена защитников города. В 41-ом здесь проходили оборонительные бои под руководством майора Кутепова. Сегодня найдены останки еще одного бойца из его полка.
Поисковики предполагают, что здесь могут быть останки и самого полковника Кутепова.
Во время раскопок были обнаружены также фрагменты планшетки артиллерийского командира, в которой находились линейки, боевой устав артиллерии 1940 года. Эти находки говорят о том, что данный район - не передовая линия, а артиллерийский наблюдательный пункт.
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В районе Буйничского поля – под Могилёвом – началась «Вахта Памяти». Возле деревни Тишовка ведутся поиски останков красноармейцев, пропавших в 1941-м при обороне...
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