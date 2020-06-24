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Борис Батура: «Жилищно-коммунальное хозяйство сопровождает человека от рождения и до смерти»

24.06.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Батура: «В настоящее время кадры очень мало берут на себя и откровенно не хотят решать вопросы, которые перед ними ставит и население, и руководство»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Все склоняют по всем падежам систему жилищно-коммунального хозяйства. Но Вы туда пошли и считаете, что вот то время работы – самое счастливое в жизни.

Борис Батура: «Жилищно-коммунальное хозяйство сопровождает человека от рождения и до смерти»

Борис Батура:
Я бы сказал, это неправильно. Это просто предвзятое мнение. Стереотип сложившийся. Он не отвечает действительности, потому что, на самом деле, в жилищно-коммунальном хозяйстве работают толковые люди. И ведь жилищно-коммунальное хозяйство, я всегда говорил, оно сопровождает человека от рождения и до смерти.

Поэтому и велики обязанности жилищно-коммунального хозяйства, и того, кто работает в этой отрасли. Ведь надо многогранное мышление, чтобы знать воду – как, откуда она подаётся, что делать, если она пропала; канализация – если она забилась; отопление – если вдруг оно пропало. Это всё, я вам скажу, непростые отрасли. Это высокоинженерные отрасли, в которых надо разбираться, владеть и своевременно предоставлять эту услугу нашему населению.

Если с человеком или с потребителем жилищно-коммунального хозяйства нормально работать, никто никогда не скажет плохие слова в адрес работника жилищно-коммунального хозяйства. Мы старались так. Ведь в то время обеспеченность жилищно-коммунального хозяйства зависела от  Союза, от Госплана, куда мы ездили, защищали заявки. И мусоровозы там, троллейбусы, трамваи, вся техника, смесители, краны, задвижки, насосы – всё оттуда шло! И мы – тогда ещё Михаил Владимирович был министром, а я замом, – мы поставили целью, а начинал ещё и Безлюдов до нас: создать свою базу, свои заводы, которые бы полностью обеспечивали жилищно-коммунальное хозяйство. И мы к этому, в конечном итоге, пришли.

Люди в материале: Борис Батура, Вадим Щеглов

 
 
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Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Батура: «В настоящее время кадры очень мало берут на себя и откровенно не хотят...
 
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