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Борис Батура: «Жилищно-коммунальное хозяйство сопровождает человека от рождения и до смерти»
Источник материала: СТВ
Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Борис Батура:
Если с человеком или с потребителем жилищно-коммунального хозяйства нормально работать, никто никогда не скажет плохие слова в адрес работника жилищно-коммунального хозяйства. Мы старались так. Ведь в то время обеспеченность жилищно-коммунального хозяйства зависела от Союза, от Госплана, куда мы ездили, защищали заявки. И мусоровозы там, троллейбусы, трамваи, вся техника, смесители, краны, задвижки, насосы – всё оттуда шло! И мы – тогда ещё Михаил Владимирович был министром, а я замом, – мы поставили целью, а начинал ещё и Безлюдов до нас: создать свою базу, свои заводы, которые бы полностью обеспечивали жилищно-коммунальное хозяйство. И мы к этому, в конечном итоге, пришли.
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Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Батура: «В настоящее время кадры очень мало берут на себя и откровенно не хотят...
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