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В Славиках горела баня

24.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В обеденное время 21 июня горецкие спасатели мчались в деревню Славики. На улице Озерной горела баня.

 

В Славиках горела баня

 

Об этом ЧП, по информации инспектора ИНиП РОЧС Артема Корнева, сообщила свекровь хозяина домовладения.

 

В Славиках горела баня

 

В Славиках горела баня

 

Предварительная причина пожара — нарушение правил пользования печным отоплением.

 

В Славиках горела баня

 

Валерия Дроздовская, фото РОЧС


 
 
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  В обеденное время 21 июня горецкие спасатели мчались в деревню Славики. На улице Озерной горела баня.     Об этом ЧП, по информации инспектора ИНиП РОЧС Артема...
 
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