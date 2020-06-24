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В Славиках горела баня
24.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В обеденное время 21 июня горецкие спасатели мчались в деревню Славики. На улице Озерной горела баня.
Об этом ЧП, по информации инспектора ИНиП РОЧС Артема Корнева, сообщила свекровь хозяина домовладения.
Предварительная причина пожара — нарушение правил пользования печным отоплением.
Валерия Дроздовская, фото РОЧС
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В обеденное время 21 июня горецкие спасатели мчались в деревню Славики. На улице Озерной горела баня. Об этом ЧП, по информации инспектора ИНиП РОЧС Артема...
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