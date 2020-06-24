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Минчане жалуются на неприятный запах воды. Что говорит «Минскводоканал»?

24.06.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Возникшую проблему с водой в Московском и Фрунзенском районах столицы решат к концу дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого максимально задействованы силы «Минскводопровода». 

Минчане жалуются на неприятный запах воды. Что говорит «Минскводоканал»?

На данный момент к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу неприятного запаха воды, организован подвоз питьевой воды из подземных источников в цистернах. Они находятся на улицах Янковского, Рафиева, Сухаревской и улице Есенина. В случае поступления звонков от жителей города с других адресов, бочки с водой направят и туда. 

Минчане жалуются на неприятный запах воды. Что говорит «Минскводоканал»?

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал» : 
Причины пока устанавливаются. Основная версия, которую мы сейчас рассматриваем, это ухудшение качественных характеристик воды в резервном водохранилище Крылово, откуда вода подается потребителям. Напомню, что потребители Московского и Фрунзенского районов получают воду из поверхностного источника водоснабжения. Поэтому одна из версий, которую мы рассматриваем, это ухудшение качества именно в источнике водоснабжения.

Мы рассчитываем, что напряжение по этому вопросу уже начнет пропадать к концу сегодняшнего дня.

Минчане жалуются на неприятный запах воды. Что говорит «Минскводоканал»?

Лаборатория предприятия «Минскводоканал» изучила пробы воды в Московском и Фрунзенском районах. Кроме показателя по запаху, который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм.

Люди в материале: Антон Голоскок

 
 
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Новости Беларуси. Возникшую проблему с водой в Московском и Фрунзенском районах столицы решат к концу дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого...
 
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