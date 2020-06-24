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Минчане жалуются на неприятный запах воды. Что говорит «Минскводоканал»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Возникшую проблему с водой в Московском и Фрунзенском районах столицы решат к концу дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого максимально задействованы силы «Минскводопровода».
На данный момент к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу неприятного запаха воды, организован подвоз питьевой воды из подземных источников в цистернах. Они находятся на улицах Янковского, Рафиева, Сухаревской и улице Есенина. В случае поступления звонков от жителей города с других адресов, бочки с водой направят и туда.
Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал» :
Мы рассчитываем, что напряжение по этому вопросу уже начнет пропадать к концу сегодняшнего дня.
Лаборатория предприятия «Минскводоканал» изучила пробы воды в Московском и Фрунзенском районах. Кроме показателя по запаху, который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм.
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Новости Беларуси. Возникшую проблему с водой в Московском и Фрунзенском районах столицы решат к концу дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого...
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