Источник материала: Новости Волковыска

Боровляны – название этой деревни известно каждому человеку нашей страны. Именно здесь находится Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, где спасают жизни детям со всей Беларуси, больным онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. В онкологическом центре функционируют операционный блок – одно из ключевых подразделений, где детям оказывают специализированную хирургическую онкологическую помощь, а также 9 отделений (отделение трансплантации, анестезиологии и реанимации, медицинской реабилитации, круглосуточного стационара и другие). Чтобы поддержать тяжелобольных детей и их родителей, а также оказать помощь самому Республиканскому научно-практическому центру детской онкологии, гематологии и иммунологии, Центр помощи «Вера» запускает программу «Боровляны. Помощь».





̶ К оказанию помощи детскому онкологическому центру в Боровлянах мы пришли осознанно, ̶ рассказывает Антонина Мисюкевич, директор Центра помощи «Вера». ̶ Мы всегда оказывали и оказываем помощь тяжелобольным детям, детям с онкологией. Алисия Баранова, Даша Назарук, Чубарев Илья, Варушин Руслан ̶ это те детки, которым мы уже помогли в оплате лечения. Безусловно, мы и дальше будем оказывать помощь тяжелобольным детям и их родителям в оплате обследования, лечения за границей, но мы также понимаем, что помощь необходима и самому центру детской онкологии, и тем детям, которые проходят в нем лечение.

Программа начнется с адресной помощи тяжелобольным детям и их семьям: средства гигиены, специализированное питание, закупка препаратов, оплата домиков для семей с находящимися на лечении детьми.

̶ И это только начало, ̶ рассказывает Антонина Мисюкевич. ̶ В ближайшее время будет разрабатываться программа о сотрудничестве, в рамках которой помощь будет оказываться самому Центру детской онкологии, в том числе в виде финансовой помощи на приобретение дорогостоящего хирургического оборудования.

Основные направления, в рамках которых будет оказываться помощь:

Адресная помощь детям.

Центр помощи «Вера» будет на постоянной основе оказывать помощь тяжелобольным детям в виде средств гигиены, специализированного питания, лекарственных препаратов и иного, в чем дети будут нуждаться.

Домики для проживания тяжелобольных детей и их родителей.

Домики временного пребывания предоставляются семьям с детьми, которые проходят лечение в онкологическом центре. Проживание в домиках платное. Многим семьям, находящимся в тяжелом материальном положении, необходима помощь в оплате проживания, ведь в зависимости от проходимого лечения, тяжелобольной ребенок и его родители могут нуждаться в жилье от недели до нескольких месяцев.

Помощь онкологическому центру.

Мы планируем оказывать финансовую поддержку Центру детской онкологии, гематологии и иммунологии с целью дальнейшего приобретения Центром необходимого оборудования и медицинских товаров, в том числе дорогостоящего хирургического оборудования.

Проект «Ты сможешь все!».

В рамках этого проекта дети, находящиеся на лечении в онкологическом центре, получат возможность дистанционного обучения у профессионалов своего дела: художников, аниматоров, мастеров хенд-мейда, фокусников и др. Для детей будут постоянно проходить увлекательные мастер-классы, участвуя в которых дети научатся рисовать, лепить, делать фокусы, мастерить, создавать изделия своими руками.





Вы можете помочь:

1) поддержав программу «Боровляны. Помощь» внеся целевое пожертвование на благотворительные реквизиты Центра помощи «Вера», указанные в конце статьи. Поступающие пожертвования будут направляться на оплату домиков, покупку специализированного питания для детей, на приобретение медицинского оборудования и медицинских товаров и иное;

2) передав средства гигиены (подгузники, влажные салфетки, крема и др.), специализированное питание и иное в поддержку детей, находящихся на лечении в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии;

3) оказав помощь в организации познавательных занятий и мастер-классов для детей, находящихся на лечении.

Уже в конце июля 2020г. состоится первая поездка в Центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, в рамках которой будет оказана адресная помощь детям, находящимся на лечении в Центре. Все подробности о помощи Республиканскому научно-практическому центру детской онкологии, гематологии и иммунологии, а также об адресной помощи детям Вы можете узнать, связавшись с нами по телефону: +375 (33) 61 333 61 – Максим.

Вы можете поддержать программу «Боровляны. Помощь», внеся целевое пожертвование на благотворительные реквизиты Центра помощи «Вера» с указанием назначения платежа – Боровляны:

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Боровляны> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ БоровляныПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Боровляны 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Мы приглашаем к участию всех неравнодушных людей и просим Вас поддержать тяжелобольных больных детей, находящихся на лечении в онкологическом центре вместе с нами!