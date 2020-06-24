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В Болгарии при обрушении тоннеля пострадали три человека

24.06.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Болгарии. ЧП в Болгарии: во время строительных работ тоннеля на автомагистрали произошло обрушение горных пород,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии при обрушении тоннеля пострадали три человека

В результате инцидента пострадали трое рабочих. Сейчас они находятся в больнице. Место происшествия оцеплено.

В Болгарии при обрушении тоннеля пострадали три человека

Этот тоннель протяжённостью в более чем 2 километра должен стать самым длинным в стране. Как ожидается, его строительство завершится в 2021 году.

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Новости Болгарии. ЧП в Болгарии: во время строительных работ тоннеля на автомагистрали произошло обрушение горных пород,  сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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